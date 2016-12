Fiorentina, Jovetic a un passo: accordo con l'Inter

Dopo tre anni la Fiorentina è pronta a riabbracciare Stevan Jovetic, che sta per lasciare l'Inter per trasferirsi di nuovo al club della famiglia Della Valle. Come rivelato da Niccolò Ceccarini su Premium Sport, i nerazzurri hanno trovato l'accordo con i viola, disposti ad accollarsi l'obbligo di riscatto concordato tra Inter e City l'estate scorsa. In serata è stato risolto anche il nodo riguardante l'ingaggio del giocatore.