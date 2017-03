Rivoluzione viola in vista. Stando a quanto riporta Tuttosport, in casa Fiorentina sono in programma grandi cambiamenti in estate soprattutto considerando le partenze di Gonzalo, che è in scadenza di contratto, De Maio e Tomovic. Verso la conferma invece Sportiello, arrivato a gennaio, Maxi Oliveira e Salcedo. Per la difesa, viste le uscite, si valutano, tra gli altri, i nomi di Hertaux, Danilo e Milenkovic, giovane del Partizan.