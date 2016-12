Fiorentina, il Chelsea torna all'attacco per Cuadrado 

11:59 - Dopo aver resistito agli attacchi estivi, la Fiorentina è di nuovo sotto assedio per Juan Cuadrado. A farsi avanti con decisione è ancora il Chelsea, che vorrebbe fare un regalo a Mourinho. Soprattutto se dovessero andare in porto le cessioni di Salah alla Roma e di Schurrle al Wolfsburg. I Blues incasserebbero i soldi necessari per poter pagare la clausola rescissoria da 35 milioni di euro e portare subito l'esterno colombiano a Londra.

Un problema in più per Montella, che ha già a che fare con una rosa decimata dagli infortuni, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Di sicuro, comunque, se anche la Fiorentina dovesse opporsi alla cessione invernale, in estate rischia seriamente di capitolare, anche perché il giocatore è stato convinto a fatica a rimanere per una stagione, difficile che ci si riesca per una seconda. A meno che il campionato non regali qualche bella sorpresa: la qualificazione alla prossima Champions League.