Fiorentina: fatta per Zarate, Rossi verso il ritorno in Spagna

Fumata bianca per Mauro Zarate alla Fiorentina: raggiunto l'accordo con il West ham, cui andranno due milioni. Pronto un contratto fino al 2018. Manca solo lo scambio di documenti fra i due club. Il matrimonio con Giuseppe Rossi è ormai al capolinea. L'attaccante italo-americano, infatti, ha trovato l'accordo con il Levante, fanalino di coda della Liga per un prestito di sei mesi. Giovedì a Firenze è atteso Cristian Tello per le visite mediche.

La Fiorentina sfoglia la margherita, il dilemma è se tenere o no Giuseppe Rossi. Il calciatore vuole giocare con continuità, quella che Paulo Sousa non può garantirgli. Il Levante, ultimo in Spagna, invece sì. Defilato il Genoa, che non ha nascosto il suo apprezzamento per Pepito, ma che con l'acquisto di Cerci ha meno urgenza nel reparto avanzato.



La trattativa con il club spagnolo è confermata dall'agente dell'attaccante, Andrea Pastorello. "La Fiorentina non l'ha tolto dal mercato - ha detto a Fantagazzetta.com - Stiamo cercando la migliore soluzione per il futuro di Giuseppe. Levante? Al momento è la sola pista concreta".



A Firenze intanto stanno per abbracciare Cristian Tello. L'attaccante spagnolo arriverà domani per sottoporsi alla visite mediche e poi sarà subito a disposizione di Paulo Sousa.