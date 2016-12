Fiorentina, El Shaarawy al posto di Rossi

Non solo la Lazio . Anche la Fiorentina ha messo gli occhi su Stephan El Shaarawy . L'attaccante del Milan , pronto al rientro in Italia dopo l'esperienza, non esaltante, al Monaco , è finito nel mirino dei viola che stanno pensando a lui per sostituire il partente Pepito Rossi. L'esterno rossonero è la prima alternativa a Gabbiadini , giocatore che piaceva e piace molto a Paulo Sousa ma che il Napoli è disposto a lasciar partire solo in cambio di Vecino , considerato incedibile proprio dal tecnico portoghese.

Di qui l'idea El Shaarawy, appunto. Paulo Sousa vuole un attaccante in grado di garantire alternative di gioco e il Faraone cerca dal canto suo una squadra che possa rilanciarlo anche in vista degli Europei. La strada potrebbe essere quindi percorribile sempre che, alla fine, il Milan non riesca davvero a inserirlo nella trattativa con la Lazio per Candreva. Attenzione però: anche il Papu Gomez è una pista molto calda.



A Firenze, in ogni caso, la priorità è la difesa e proprio in questo senso da Lisbona stanno arrivando segnali preoccupanti sul fronte Lisandro Lopez. Il Benfica, complice l'infortunio di Luisao, è infatti alla ricerca di un centrale all'altezza e, quindi, ha rallentato la trattativa con la Fiorentina per la cessione di Lisandro Lopez. Una frenata che non dovrebbe compromettere il buon esito della trattativa - il giocatore vuole i viola - ma che la rende certamente più complicata del previsto. Tanto che, sempre per la difesa, i gigliati stanno valutando altre opzioni: da Santon a Dodò fino a Vidic e Widmer.