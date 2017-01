30 gennaio 2017 18:13 Fiorentina, ecco Saponara: "Sono pronto, è la mia occasione" Lʼex dellʼEmpoli: "Sono qui anche per inseguire il sogno azzurro"

Dopo Milan ed Empoli, Riccardo Saponara sbarca alla Fiorentina e si presenta. "La mia maturazione negli anni è il motivo per cui sono convinto che questa possa essere l'occasione della mia carriera - ha spiegato -. L'esperienza al Milan è stata formativa, ma l'inesperienza mi ha giocato qualche scherzetto". "Ora mi sento pronto e non vedo l'ora di iniziare - ha aggiunto -. Qui sogno anche di arrivare in Nazionale".

"Arrivo con grande entusiasmo e volontà. Devo ringraziare l'Empoli che mi ha dato l'opportunità di arrivare a Firenze in un mercato difficile come quello di gennaio. Tenterò di ripagare nel migliore dei modi la fiducia della Fiorentina", ha aggiunto il neo trequartista viola. "Empoli era la mia seconda casa e partire per la seconda volta mi è dispiaciuto - ha proseguito Saponara - ma la Fiorentina è la mia grande occasione, la valutazione che mi era stata data negli anni passati sicuramente è stata una barriera, ma alla fine è stata abbattuta e adesso sono qui, la Fiorentina è una grande squadra e io mi auguro di far crescere la sua qualità".

SAPONARA VIA, TIFOSI DELL'EMPOLI ESULTANOL'addio di Saponara a Empoli sembra non aver lasciato alcuna ruggine tra i tifosi e il presidente. Anzi. Alcuni supporter hanno voluto manifestare apertamente il loro placet all'operazione di mercato con alcune scritte apparse davanti al Castellani. "Saponara alla Viola? Dopo il 2-0, la più grande gioia. Grazie presidente", recita il testo scritto da alcuni tifosi che di si curo non rimpiangeranno l'ex trequartista dell'Empoli.