FIORENTINA, DIKS VERSO IL RITORNO AL VITESSE

Diks potrebbe lasciare la Fiorentina e tornare in Olanda, al Vitesse. Il sito firenzeviola.it ha riportato, infatti, le parole dell'agente del giocatore, Hakim Slimani: "Sì, le parti sono in trattativa. Per Kevin tornare al Vitesse sarebbe una buona cosa, perché tornerebbe a giocare in un ambiente familiare".