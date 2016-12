Fiorentina: dal River Plate arriva Mammana

La Fiorentina piazza un colpo per la difesa. Il club viola ha acquistato Emanuel Mammana dal River Plate, pagando la clausola rescissoria di 9 milioni di euro. Il difensore, 19 anni, sta per sbarcare a Firenze e sarà lui quindi il rinforzo del reparto arretrato per Paulo Sousa. Il giocatore era ambito da mezza Europa, ma alla fine l'ha spuntata la società della famiglia Della Valle. Mammana lascia l'Argentina, dopo aver vinto la Coppa Libertadores.