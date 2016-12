Fiorentina: Cuadrado, pronto il rinnovo

16:05 - Nei prossimi giorni la Fiorentina formalizzerà il rinnovo di Juan Cuadrado fino al 30 giugno 2019. Il club e l'agente del colombiano, Alessandro Lucci, hanno trovato l'accordo per 2,5 milioni di euro a stagione: verrà inserita nel contratto una clausola rescissoria da 35 milioni, esattamente la cifra che i Della Valle chiedevano quest'estate per lasciar partire l'ex giocatore del Lecce. Alla Fiorentina il rinnovo costerà dunque 20 milioni lordi.

E' un accordo che soddisfa le parti: la Fiorentina si cautela in vista di gennaio, quando c'era il rischio che il colombiano si mettesse di traverso di fronte ad un'offerta di una big dall'estero. Ora i viola faranno valere la clausola rescissoria: per meno di 35 milioni il ragazzo non parte. Cuadrado, invece, sa che chiunque si presenti in Toscana con 35 milioni di euro potrà rilevare il suo cartellino, magari facendo felice anche il giocatore dal punto di vista degli obiettivi e dello stipendio. Nota negativa in casa viola, al momento, è il rinnovo contrattuale di Neto: il prolungamento di tre anni ad un milione a stagione proposto dalla Fiorentina è stato rispedito al mittente, sul giocatore sembra essere piombato il Liverpool.