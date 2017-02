Leggo scrive di una stuzzicante idea in casa Fiorentina. Il nome nuovo per la prossima stagione è quello di Stephan El Shaarawy, non più indispensabile per la Roma di Luciano Spalletti. La società viola ha già parlato con il club capitolino per l'ex rossonero, che andrebbe a sostituire il partente Ilicic. C'è da battere la concorrenza di Watford e Las Palmas.