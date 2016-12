Fiorentina: Chelsea all'assalto, c'è il sì di Cuadrado

17:04 - Juan Cuadrado potrebbe non terminare la stagione a Firenze. Secondo quanto riporta la stampa inglese, il colombiano ha infatti in mano l'accordo con il Chelsea: l'agente del giocatore Alessandro Lucci è volato a Londra trovando l'intesa con la dirigenza dei Blues. Nonostante le smentite di Mourinho negli ultimi giorni, l'offerta alla Fiorentina c'è ed è concreta: 28 milioni di euro contro i 35 della clausola rescissoria chiesti dai Della Valle.

Resta una settimana per il sì definitivo. Trattativa non semplice, in ogni caso, perché la dirigenza della Fiorentina considera il giocatore incedibile a meno che non venga pagata l'intera clausola. Lo ha ribadito anche nel prepartita della gara contro la Roma il club manager Vincenzo Guerini, che ha aperto alla possibilità di una cessione solo in cambio di 35 milioni. Una cifra che Mourinho, almeno per il momento, non vuole sborsare. Ma da qui a sette giorni lo Special One, che è forte del gradimento del giocatore, potrebbe alzare la posta costringendo i toscani a cedere. E a ributtarsi sul mercato per trovare in fretta un sostituto.