Fiorentina, caccia a un difensore: Lisandro Lopez in pole

Il secondo posto in classifica fa sognare la Fiorentina ma non ancora Firenze che, vuoi per scaramanzia o chissà cosa, non stanno credendo davvero a una corsa per il vertice fino a fine campionato. Società, tecnico e giocatori però hanno ben in testa l'obiettivo e per questo motivo il mercato di gennaio puntellerà la rosa a disposizione di Paulo Sousa . Sicuramente arriverà un difensore, mentre resta da sciogliere la situazione di Pepito Rossi.

Pepito chiede più spazio per provare a giocarsi le carte in vista dell'Europeo in Francia, ma la richiesta dei Della Valle per consentirgli un prestito è che la squadra in questione ne paghi l'intero stipendio. Un problema quasi insormontabile per Bologna, Genoa e Sampdoria interessate all'italo-americano che piace in Spagna, alla Real Sociedad. In uscita con una buona offerta anche Mati Fernandez, mentre la dirigenza proverà a rinforzare il centrocampo con qualità e sostanza, quella che Mario Suarez per il momento ha fatto mancare.



Per quanto riguarda la difesa, il primo reparto a cui verrà innestata una pedina, diversi sono i nomi che circolano. Alla Fiorentina piace Lisandro Lopez del Benfica, ma la società lusitana vorrebbe la cessione definitiva subito e non un prestito oneroso con riscatto. Altri indiziati sono Rose del Lione e Fazio del Tottenham, mentre Bartra e Mexes sono più difficili. Per il centrocampo nomi di lusso come Papu Gomez e De Roon dell'Atalanta, ma le trattative in questo caso sono più che complicate, con Vecino che piace all'Atletico Madrid ma non si muoverà da Firenze.



CHI PUO' ARRIVARE

Lisandro Lopez (d) (Benfica), Rose (d) (Lione), Fazio (d) (Tottenham), Mexes d (Milan), Gomez (c) (Atalanta)



CHI PUO' PARTIRE

Rossi (a) (Bologna, Genoa, Real Sociedad), Mati Fernandez (c) (Torino), Mario Suarez (c) (Benfica)