Fiorentina, Borja Valero: "Milan? Qui sto bene e sono contento"

A Firenze dall'estate 2012, Borja Valero non ha alcuna intenzione di lasciare il club viola nonostante il corteggiamento di molti club tra cui il Milan di Montella , suo ex allenatore: "Gli faccio un grande in bocca al lupo e gli auguro il meglio - dice il centrocampista spagnolo in conferenza stampa -. Il mio futuro? Ho un contratto con la Fiorentina e sono molto contento di stare a Firenze".

Borja Valero giura fedeltà al club dei Della Valle: "E' difficile far capire alla gente quello che provo per la Fiorentina, sono arrivato a Firenze per caso e i tifosi mi hanno voluto bene sin dall'inizio. Mi piacerebbe finire la carriera in questa splendida città. La mia famiglia sta bene in riva all'Arno".



Le ambizioni della Fiorentina saranno importanti anche in questa stagione: "Ogni anno è sempre più difficile, sarà sempre più dura competere con le grandi ma noi ci proveremo - spiega lo spagnolo -. Il ritiro sta andando bene, non abbiamo ancora tutti giocatori della rosa ma presto arriveranno anche loro, dopo le meritate vacanze. Cosa è successo nel girone di ritorno della passata stagione? Non me lo so spiegare. Posso solo dire che ho sognato anch'io quando eravamo in cima alla classifica. Rossi? E' un grande giocatore, sta bene. Gli auguro una ritiro sereno".