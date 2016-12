Fiorentina, agente Rossi: "Al 99% va via a gennaio"

Pepito Rossi e la Fiorentina sono destinati a dividersi già a gennaio. Il poco spazio trovato dall'attaccante italo-americano lo ha convinto a cambiare aria per giocarsi le carte in vista di Euro 2016. La conferma di un possibile addio l'ha data l'agente Federico Pastorello : "Il club si è reso conto che non può trattenerlo perché il ragazzo vuole giocare. Al 99% andrà via a gennaio". Su Rossi tanti pretendenti: "Valuteremo la situazione".

I primi club a muoversi pubblicamente per Pepito sono state Bologna e Sampdoria: "Ferrero è simpatico, c'è l'interesse di svariati club italiani, spagnoli e inglesi. Valuteremo la situazione" ha confermato l'agente del giocatore a Tutti Convocati. In Premier, invece, piace al Liverpool mentre nella Liga c'è l'interesse di Betis e Real Sociedad.



Sul Bologna, però, c'è qualche dubbio in più perché il ds Corvino ha raffreddato la pista parlando a Lady Radio: "Il valore del giocatore non si discute, ma non rientra nei nostri piani di mercato. Nel 4-3-3 di Donadoni un giocatore come Rossi verrebbe penalizzato".