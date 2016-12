Fiorentina, accordo per Diamanti

10:26 - Alessandro Diamanti sta per tornare in Italia. A riportalo in patria è la Fiorentina, vicinissima a chiudere con il Guanghzou Evergrande dopo aver definito l'intesa con il giocatore. Il trequartista arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro, operazione da chiudersi nelle prossime ore. L'arrivo di Diamanti aprirebbe le parte alla cessione di Josip Ilicic, ormai a un passo dal passaggio al Torino.

Diamanti, 31 anni, arriva con l'approvazione di Montella, che lo aveva definito "ideale" per il suo gioco. Di fatto si tratta di un ritorno visto che aveva vestito la maglia viola all'inizio del 2003, quando la Fiorentina era in Serie C2. In Cina ha collezionato 8 gol in 35 partite e un campionato vinto negli 11 mesi di presenza.