Ferrero: "Porterei Rossi alla Sampdoria"

Massimo Ferrero apre a Giuseppe Rossi . " Pepito è un vero campione - ha detto il presidente della Samp a Firenzeviola -. Se la Fiorentina è disposta ad accollarsi tutto il suo stipendio, lo poterei volentieri a Genova. Se Montella mi desse il via libera, perché no? ". Nella Viola, del resto, Rossi sta trovando poco spazio e a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con continuità e dimostrare il suo valore.

"Il nodo è legato all'ingaggio - ha precisato Ferrero -. A certe cifre noi non vogliamo arrivare. Ma se si tratta di valorizzare un calciatore, la Sampdoria è ben felice di poterlo fare: già lo scorso anno con Romagnoli abbiamo fatto una cosa del genere". L'affare, dunque, potrebbe andare a buon fine. I presupposti sembrano esserci tutti.



Pepito vuol giocare di più e la Samp potrebbe essere l'occasione giusta per rilanciarsi. Magari anche in chiave Nazionale. Ad ogni modo per capire le reali intenzioni di Pepito occorrerà aspettare il rientro del giocatore dalle vacanze natalizie. In agenda c'è un incontro con la Fiorentina per chiarire i rispettivi punti di vista. Poi verrà presa una decisione. La Samp potrebbe essere una delle opzioni più interessanti.