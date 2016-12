Ferrero: "Porterei Balotelli alla Sampdoria" 

17:04 - Massimo Ferrero sogna Mario Balotelli. Il presidente della Sampdoria è uscito nuovamente allo scoperto, senza fare giri di parole a Kiss Kiss Napoli, come il suo solito: "E' un ottimo nome e sicuramente farebbe comodo a tante squadre. Io lo porterei subito alla Sampdoria. In coppia con Eto'o? Sarebbe fantastico". Il numero uno blucerchiato sarebbe pronto ad aprire la difficilissima trattativa con il Liverpool.

Massimo Ferrero non è la prima volta che rivela il sogno di portare Mario Balotelli a Genova e c'è da scommettere che in estate farà almeno un tentativo con il Liverpool. Un'operazione difficile per i costi, ma non impossibile con la formula del prestito. Poche speranze, ma bisogna ricordare che anche gennaio in pochi credevano all'affare Eto'o. E invece... Per Balotelli potrebbe essere la destinazione giusta per il rilancio, un po' come fece Cassano quando scelse di lasciare il Real Madrid per la maglia blucerchiata.

CAPITOLO MIHAJLOVIC

"Il futuro di Mihajlovic? La stagione non si è ancora conclusa ed è troppo presto per parlare del futuro del tecnico. Non c'è nulla di definito. Sinisa non è mio come potrebbe essere una cintura. Io non posseggo le persone, quindi non posso predire il suo futuro".