22 settembre 2015 Ferguson: "Pogba alla Juve per colpa di Raiola" Lʼex Manchester United rivela: "Io e Mino come lʼacqua e lʼolio". E su Balotelli: "Lo volevo, me lʼhanno sconsigliato. Per fortuna"

Il passaggio di Paul Pogba alla Juventus a parametro zero dal Manchester United non sembra essere ancora stato digerito da Alex Ferguson. L'ex managar dei Red Devils, nella sua nuova autobiografia intitolata Leading, si è schierato contro Mino Raiola: "Si ingraziò Pogba e la sua famiglia e convinse il giocatore a firmare con la Juventus. Lui ed io eravamo come l'acqua e l'olio".

Nell'estate 2012 l'arrivo del francesino a Torino: "Con Pogba avevamo un contratto di tre anni, con una opzione per il rinnovo per un'ulteriore stagione che avevamo tutta l'intenzione di confermare. Ma Raiola è improvvisamente apparso sulla scena e il nostro primo incontro fu un fiasco".

L'agente di Pogba non sta proprio simpatico a Ferguson: "Ci sono uno o due agenti che semplicemente non mi piacciono e uno di questi è Mino Raiola, il procuratore di Paul Pogba. Ho cominciato a non avere fiducia in lui sin dal momento in cui l'ho conosciuto".