Fellaini avvistato a Milano: derby Milan-Inter

Marouane Fellaini potrebbe sbarcare in Serie A. Il centrocampista belga lunedì è stato avvistato a Milano insieme al fratello e i media inglesi sono pronti a scommettere che il giocatore stia sondando il terreno con Inter e Milan in vista di un addio allo United . Fellaini è legato ai Red Devils per altri 18 mesi, ma Mourinho non sarebbero piaciute le sue richieste per rinnovare (oltre 140 mila euro a settimana) e potrebbe profilarsi una clamorosa cessione.

Al momento non è ancora chiaro se Fellaini abbia incontrato qualche dirigente rossonero o nerazzurro, ma la sua presenza a Milano ha subito fatto rizzare le antenne dei due club. Arrivato all'Old Trafford dall'Everton nel 2013 per quasi 33 milioni di euro e contestato dai tifosi mentre si scaldava a bordo campo contro l'Everton, il centrocampista belga a Manchester non è più un intoccabile.



Lo dimostrano anche le voci che circolano nello spogliatoio dei Red Devils. Stando ad alcune indiscrezioni, Marouane avrebbe già parlato infatti con alcuni compagni di un suo possibile trasferimento in Serie A. Secondo il Daily Mail, per il belga si profilerebbe più una cessione che un prestito. E la sua presenza a Milano restringe il campo delle possibilità. Per Fellaini è già iniziato il derby Milan-Inter.