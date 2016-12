Felipe Melo 'chiama' Mancini: "Mi piacerebbe lavorare ancora con lui"

11:49 - Felipe Melo 'chiama' Roberto Mancini: "Mi voleva all'Inter appena tornato? Con lui c'è stato uno scambio di sms. Ma, a parte l’amicizia che ci lega, con lui mi piacerebbe lavorare ancora - ha detto il centrocampista del Galatasaray - E' un grandissimo, ha vinto ovunque, ed essere allenato da un big come lui è il massimo. E' serio e meticoloso in tutto, a differenza di tanti altri, e a livello tattico è scrupolosissimo. In Italia ci tornerei".

"Se tornerei in Italia? Dipende da chi mi vuole, ma in generale sì - ha detto il brasiliano in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - Ho ancora casa a Torino, vengo spesso per shopping a Milano, la mia famiglia sarebbe contentissima. Il livello della Serie A è sceso, tante stelle sono andate via. La Juve passava quello che sta passando il Milan ora, poi si è rinforzata in tutti i campi e domina. Dal prossimo anno però vedo una bella lotta".