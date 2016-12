Felipe Anderson: "Penso solo alla Lazio, resto biancoceleste"

Dopo Miro Klose un altro tassello importante giura fedeltà alla Lazio : Felipe Anderson . Il talento brasiliano, esploso in inverno fino a raggiungere la storica convocazione nella Seleçao, ha spento le voci di mercato: "Il prossimo anno giocherò con la Lazio - ha dichiarato dal ritiro verdeoro -. Ho rinnovato da poco e penso solo alla maglia biancoceleste. Di proposte di altre squadre non so nulla, per me c'è solo la Lazio".

La conquista del preliminare di Champions League ha stretto ancora di più il legame tra i giocatori della Lazio, la società e i tifosi. Dopo le parole dolci di Klose che ha deciso di restare a Roma "per una questione di cuore", arrivano dal Brasile quelle al miele di Felipe Anderson: "Penso solo alla Lazio, delle altre proposte non so nulla e non mi interessano". Il futuro della squadra di Pioli, quindi, potrà continuare a contare su due perni fondamentali. Il brasiliano, esploso a cavallo tra l'autunno e l'inverno scorso, si è conquistato sul campo i gradi da titolare realizzando dieci reti in campionato e otto assist.

La sua valutazione si è impennata velocemente e i primi rumours di mercato avevano bussato alle porte di Formello. In Inghilterra, per esempio, si vocifera di un'offerta da 45 milioni di euro pronta per Lotito da parte del Manchester United che però dovrà fare i conti con la volontà del giocatore di rimanere in biancoceleste. Per il momento il matrimonio continua.