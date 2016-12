Falcao, addio United: la Juve torna in corsa

10:54 - Per ora resta un sogno, ma Falcao è tornato nel mirino della Juve. Oggi ancora di più visto che dall'Inghilterra arrivano le voci di una sua rottura definitiva con il Manchester United. I Red Devils hanno deciso di non riscattarlo e alla fine del prestito l'attaccante colombiano farà il suo ritorno al Monaco. Van Gaal, infatti, ha deciso di puntare tutto su Cavani, liberando di fatto Falcao. Che a questo punto diventa un pezzo pregiato del mercato estivo. E a Torino si fregano le mani. Perché, come ha confermato anche l'agente Giovanni Branchini, spiegando che la scorsa estate i bianconeri furono molto vicini al Tigre, il colpo è possibile.

Poi subentrò il Manchester United, che si assicurò il prestito per 12 milioni, con diritto di riscatto fissato a 55. Ma desso, dopo una stagione con tanti bassi e pochi alti, Falcao è destinato alla casa madre. E la Juve è pronta a tornare all'attacco. Con il vantaggio di poter contare su una "svalutazione" economica del giocatore, che oltretutto non vuole più giocare nel Principato, pur avendo un contratto fino al 2018. Insomma, la strada che porta a Torino è stata riaperta e da qui a giugno i contatti tra le parti sicuramente si faranno più intensi. Difficile, però, che si possa trattare sulla base dell'acquisto a titolo definitivo, ma il prestito oneroso, con eventuale diritto di riscatto, è assolutamente percorribile. Il sacrificato per fargli posto sarebbe Llorente, che dopo un campionato d'esordio davvero positivo, ha confermato quei limiti tecnici subito emersi, ma mascherati dai gol. E con Tevez e Morata intoccabili, e Zaza in arrivo, sarà proprio il Re Leone a dover lasciare Vinovo nel caso di arrivo di un top attaccante.