Fabio Cannavaro riparte dalla Serie B cinese

Ha sognato la panchina dell'Italia prima che la scelta cadesse su Giampiero Ventura e ha aspettato (invano) una mossa della Figc per ricoprire un ruolo da vice-allenatore prima e da ct dell'Under 21 poi, ma alla fine non ha resistito alle sirene cinesi. Fabio Cannavaro, archiviate le esperienze poco edificanti con Guangzhou Evergrande e Al Nassr, riparte dalla Cina.



L'ex difensore campione del mondo nel 2006 ha annullato un evento a Milano per partire e incontrare i dirigenti del Tianjin Quanjian, che gli hanno offerto la panchina di Luxemburgo. Il tecnico brasiliano,esonerato dopo una serie di risultati deludenti (non vince da metà aprile), ha lasciato la squadra all'8° posto della Serie B cinese.