Everton pazzo di Koulibaly: pronti 45 milioni di euro

Dall'Inghilterra pazzie per Kalidou Koulibaly : l' Everton è pronto a sborsare 45 milioni di euro per il difensore del Napoli . Per la prossima settimana, come riporta Calciomercato.it, è previsto un incontro tra De Laurentiis e la dirigenza dei Tofees per discutere dell'offerta monstre. Gli inglesi sono pronti a tutti e vogliono Koulibaly per sostituire Stones in partenza. Possibile derby inglese con il Chelsea.

Quarantacinque, 45, come i milioni offerti inizialmente dal Manchester City alla Juventus per Bonucci. Un'offerta monstre che sarà difficile da rifiutare e per questo De Laurentiis incontrerà la dirigenza dell'Everton nei prossimi giorni. Soldi che poi servirebbero per rinforzare tutta la squadra in vista della prossima Champions League: Witsel, Herrera e Pereyra sono in attesa.



Il perno centrale della difesa di Sarri, reduce da una stagione brillante, potrebbe essere così sacrificato di fronte a una cifra più che importante come quella offerta dagli inglesi. A maggior ragioni dopo gli screzi di qualche settimana fa tra il giocatore e il presidente. Il franco-senegalese si era sfogato: "La negoziazione per il rinnovo è a un punto morto. Il club non ha mai voluto discutere con noi, quindi ho l'impressione che partirò. Ho diverse offerte". E la risposta di AdL non si era fatta attendere: "Gli farò causa".