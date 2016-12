Eto'o-Samp, è arrivata la fumata bianca

21:33 - Samuel Eto'o è praticamente un giocatore della Sampdoria. Non solo, mercoledì prossimo, in Coppa Italia, potrebbe debuttare in blucerchiato contro i suoi ex compagni dell'Inter. La fumata bianca, attesissima, è arrivata al termine di una giornata convulsa, difficile, di trattative. Teatro dell'accordo Parigi, dove le parti, subito vicinissime, si sono a un certo punto allontanate prima di riavvicinarsi e chiudere. Firma attesa per lunedì.

L'accordo con l'Everton c'era già e ora c'è anche quello col giocatore. Numeri alla mano, Eto'o ha detto sì alla Samp, che gli ha offerto un contratto di due anni e mezzo da 1,8 milioni a stagione, più un possibile futuro da dirigente. Per chiudere definitivamente la trattativa ora mancano solo le visite mediche e le firme. Ma ormai è tutto fatto. Tutto dovrebbe essere fatto in tempo per poter mandare in campo il camerunese già mercoledì prossimo, a San Siro, nel match di Coppa Italia contro l'Inter.



"Eto'o ha scelto Genova ed è carico. E' arrivata nelle ultime ore una proposta del Santos, più alta dal punto di vista economico, ma non gli interessa - ha detto al Secolo XIX l'agente dell'attaccante -. La sua famiglia vive a Milano e lui sogna il calore di una piazza come Genova per chiudere la carriera. Vivrà a Genova, non andrà avanti indietro come ho sentito dire: è un grande professionista, dovunque è andato ha fatto bene...".

Ma le buone notizie per i tifosi blucerchiati non finiscono però qui. Anche con l'Udinese, dopo lo strappo di ieri, siamo vicinissimi alla fumata bianca sul fronte Muriel. Le parti hanno raggiunto l'accordo variando leggermente le cifre: dai 12 milioni di partenza, si sarebbe arrivati a 10 più due legati ai bonus.