Estate 2016, il boom del mercato-grandi allenatori

I nomi, basta citarli: Capello e Lippi, Ancelotti e Mourinho, Guardiola e -salvo miracoli di stagione- Benitez. Poi Conte, ma questo è un discorso molto azzurro e molto complesso da rifare in capo ai prossimi Europei.

Spostiamo il calendario ai primi di luglio 2016, quando i giochi delle grandi panchine saranno fatti, o quasi. Spostiamoci 190 giorni oltre questo momento pre-natalizio, in un giovedì 17 dicembre che ha visto l'addio di Mou al Chelsea, i mezzi annunci da Monaco (ciao Guardiola, arriva Ancelotti), la voce Lippi sul tema romanista e chi più ne ha...

Stiamo parlando di tecnici che hanno vinto 9 Champions negli ultimi 12 anni, un numero imprecisato di scudetti (possiamo anche precisarli, ma fa più effetto così), Europa League, Intercontinentali, Coppe nazionali, manager di rara bravura e anche sottoposti a "torture" societarie, dei tifosi e mediatiche peraltro molto ben remunerate. Per capire la vita di Rafa a Madrid, o quella di Capello in Russia, o Pep Guardiola ai suoi primi approcci bavaresi.

Ora, disegnare la mappa del "dove andranno" è un gioco diabolico e magnifico, che ci scorterà per sei mesi e che è il vero fascino del mercato-allenatori che ci attende.



Qui possiamo solo fare le prime ipotesi: secche e con totale beneficio di inventario, perché alcune sono la voce del momento, altre sono appese al filo delle illazioni. Dunque:

Mourinho tornerà al Real Madrid, che pure l'aveva liquidato in malo modo.

Guardiola andrà al City, perché questo dicono da Monaco e pure da Manchester.

Ancelotti chiude il suo anno sabbatico e andrà al Bayern, gli mancava solo questa per completare il suo mostruoso curriculum.

Benitez vive da quasi separato in casa-Real. Ma è uno che cade sempre in piedi.

Capello è in attesa, di un club o di una Nazionale, ma non è che abbia la smania da panchina.

Lippi è sul libro mastro della Roma e anche del Milan, ma è presto.

Conte, poi: è la speranza della Nazionale azzurra, è l'uomo cui la Figc si aggrappa per l'Europeo e anche dopo, è risaputo come il Milan lo stimi e come alla Roma lo coprano di lusinghe.