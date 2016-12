ESCLUSIVO Salah, l'agente è a Trigoria per trattare con la Roma

La telenovela Salah potrebbe essere a una svolta. Secondo quanto riferito in esclusiva dal nostro collega di Premium Sport Niccolò Ceccarini, l'agente del giocatore Ramy Abbas sta andando a Trigoria per parlare con la Roma e capire i margini dell'affare. L'entourage dell'egiziano prima tratterà l'ingaggio col club giallorosso, poi, una volta raggiunto l'accordo, spetterà a Sabatini tornare dal Chelsea per definire il resto. I blues chiedono 23 milioni di euro.