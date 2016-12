Esclusivo: la Fiorentina tratta con il Liverpool per Balotelli

La mancata convocazione da parte del Liverpool per la tournée estiva ha fatto suonare un campanello d'allarme. Che Mario Balotelli non rientri più nei piani di Rodgers è chiaro da tempo, ma adesso si è aperta una strada che porta al ritorno dell'attaccante in Italia. Ed è quella della Fiorentina, che sta seriamente pensando di ingaggiare "SuperMario". Come svela in esclusiva Premium Sport, il club viola ha da poco intavolato una trattativa con i Reds per uno scambio di prestiti con Mario Gomez.