ESCLUSIVA PREMIUM SPORT - Icardi: c'è l'ok di Thohir, tutto fatto per il rinnovo

11:15 - Il sospirato sì è arrivato, dopo una trattativa lunga diversi mesi e ricca di colpi di scena, il rinnovo di Icardi è finalmente pronto, mancano solo le firme perché in serata è arrivato il passaggio fondamentale e più importante: l'ok di Erick Thohir. Il tycoon indonesiano, dopo aver incontrato prima Mancini e poi Moratti, ha detto ad Ausilio di procedere e chiudere la trattativa per blindare Icardi perché, come ha chiesto Mancini, la nuova Inter sarà costruita intorno al suo numero 9.

Il grande regista è infatti sempre Roby Mancio. Come quando giocava, anche da allenatore, continua a mantenere il numero 10 sulle spalle ed è stato lui il fattore decisivo per la fumata bianca. E' stato infatti il tecnico a intervenire per sbloccare una trattativa che si era arenata negli ultimi mesi, chiedendo a Thohir un sacrificio economico per ricostruire la sua Inter da scudetto proprio intorno al bomber di Rosario, che oltre ai 21 gol stagionali ha fatto anche un salto fondamentale per entrare nel gioco che vuole, con voglia e sacrificio, magari perdendo qualche gol per strada, ma dimostrandosi sempre più utile alla squadra, come gli chiedeva l'allenatore di Jesi.

E così, dopo un inizio non idilliaco, tra Mancini e Icardi è scoppiato un amore importante, sull'altare del sacrificio pro-bilancio ci andrà invece Kovacic, sempre più in orbita Barcellona, che invece non è mai riuscito a fare quel salto di qualità in cui sperava il tecnico interista. Non solo Mancini perchè anche la corte spietata del Manchester United, pronto a portarsi Maurito in Premier a suon di sterline, ha spinto l'Inter ad avvicinarsi alle richieste del procuratore dell'argentino Morano, che è stato accontentato quasi in tutto: per prolungare fino al giugno 2019 Icardi diventerà praticamente il giocatore più pagato dell'Inter, il suo stipendio passerà da 800 mila a 2 milioni e mezzo a stagione con una serie di bonus più o meno facilmente raggiungibili e con i diritti di immagine che rimarranno totalmente al giocatore, che riceverà anche un bonus da un milione di euro come premio di valorizzazione per la stagione in corso.

Erick Thohir continua così la sua ricostruzione nerazzurra, un'Inter che partirà prima di tutto da Mauro Icardi, con naturalmente Roberto Mancini in cabina di regia.