Empoli, Sarri lascia la panchina

E' finita, come previsto, la bella storia d'amore tra l'Empoli e Maurizio Sarri . Al termine dell'incontro con la dirigenza del club toscano, è stato lo stesso allenatore ad annunciare la scelta di non proseguire insieme. "Ho deciso di lasciare", ha detto ufficializzando le sue dimissioni. Nel futuro di Sarri potrebbe esserci la Serie B, con il progetto del Cagliari, pronto a tornare nel massimo campionato, anche se lui non sembra troppo convinto.

"Dopo l´ennesimo incontro, la società Empoli FC ha preso atto della volontà del tecnico Maurizio Sarri di non voler continuare il rapporto che lo legava al club per altre due stagioni. L'Empoli quindi ha deciso di accettare le dimissioni presentate dall'allenatore. A Maurizio Sarri va il ringraziamento per tre anni pieni di emozionanti successi", il comunicato dell'Empoli. "Potrei anche fermarmi un anno, dipende da cosa mi offriranno. La mia storia a Empoli finisce qui, è questa la mia scelta. Ringrazio tutti: società, presidente, direttore, tutti i miei giocatori, pubblico e città. Non sono stato solo bene, questa è stata la storia perfetta e quindi va messa da parte", ha poi aggiunto Sarri. Al suo posto piace Marco Giampaolo.