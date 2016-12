Empoli, Sarri: "Il Milan? Fa piacere..."

16:39 - Al termine della partita contro il Cagliari, Maurizio Sarri viene pungolato sulle voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino del Milan per la prossima stagione. "L'interesse del Milan fa piacere, ma una volta che chiudo i giornali devo pensare alla salvezza dell'Empoli - ha spiegato l'allenatore dell'Empoli - Fra me e il Milan non c'è stato alcun contatto, anche perché ho ancora due anni di contratto con l'Empoli".

Insomma, l'interesse del Milan non può che lusingarlo, ma è troppo presto per farsi distrarre dalle voci di mercato e pensare alla prossima stagione. "In questo periodo arrivano tante voci e dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati e partecipare a poche trasmissioni e a poche interviste, come ho detto al nostro addetto stampa" ha aggiunto il tecnico dei toscani. Che poi precisa: "Fra me e il Milan non c'è stato alcun contatto, anche perché ho ancora due anni di contratto con l'Empoli. Se qualcuno volesse raggiungermi dovrà passare per forza dalla società. La mia occasione l'ho già avuta e me l'ha data il mio club, che mi ha dato la possibilità di fare la Serie A".

Un paio di battute anche sul match con il Cagliari riacciuffato sul fil di lana: "Nel primo tempo abbiamo preso un goal in un momento della partita in cui avevamo il predominio. Siamo stati bravi a non calare nel secondo tempo e a reagire. Può darsi che qualche nostro giovane abbia accusato un po' l'ambiente".