Empoli-Gilardino, accordo trovato: attesa per l'ufficialità

L'Empoli e Alberto Gilardino hanno trovato l'accordo per la prossima stagione. C'è attesa per l'annuncio ufficiale. Prima l'attaccante deve risolvere il contratto che lo lega al Palermo fino al 2018, ma ormai da tempo il suo futuro era lontano dalla Sicilia. Il giocatore aveva infatti già manifestato la sua intenzione di intraprendere una nuova avventura, dopo una sola stagione in rosanero dove ha segnato 10 gol in campionato.