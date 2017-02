"Saponara? Non avevamo intenzione di venderlo... Quando ci rendiamo conto che un giocatore ha fatto il suo tempo e non ha più le energie giuste lo lasciamo andare. Ci sembrava che non riuscisse a ritrovare il guizzo giusto, il suo periodo di appannamento durava da tempo. Ci ha fatto capire, parlandoci, che l'alchimia era finita e quando la Fiorentina ci ha fatto la proposta abbiamo accettato". Parole del dg dell'Empoli Marcello Carli.