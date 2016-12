Emery, il Siviglia gela il Napoli: "Resterà qui"

Non comincia nel migliore dei modi il viaggio a Madrid di De Laurentiis , volato in Spagna per provare a convincere Unai Emery, obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Benitez. Il Siviglia , infatti, non ha intenzione di liberare il tecnico. "Il nostro allenatore ha un anno di contratto e credo che lo rispetterà - ha detto Josè Castro, presidente del club, a Sfc Radio -. E' una persona intelligente e di parola, ha sempre mantenuto le promesse".

Castro è pronto a rinforzare la squadra, reduce dalla conquista dell'Europa League, per non rischiare di perdere Emery: "C'è anche la possibilità di rinnovare il contratto, migliorandolo, perché con lui siamo contenti e stiamo portanto avanti un progetto - dice il presidente del Siviglia -. Con lui non solo sono arrivati titoli, ma c'è grande idiosincrasia con il club. Faremo investimenti importanti per regalargli una rosa di livello, i tifosi possono stare tranquilli".



De Laurentiis però non molla ed è pronto a mettere sul piatto un contratto triennale per il tecnico basco, che prima di rinunciare alla Champions League vuole capire l'importanza del progetto partenopeo. Un primo contatto con Emery c'è già stato nelle passate settimane attraverso il suo agente, quel Quillon che cura anche gli interessi di Benitez e Reina. Poi, a causa della finale di Europa League in cui era impegnato l'allenatore, la trattativa era stata sospesa e ora con la fine del campionato De Laurentiis è pronto all'assalto finale.



Il presidente del Napoli vuole portare avanti di persona la trattativa e per questo è volato a Madrid per convincere Emery a sposare il progetto Napoli anche senza la Champions. E sembra essere proprio questo lo scoglio più difficile da superare, perché lo spagnolo si è guadagnato la Champions sul campo con il Siviglia e ci vuole pensare bene prima di rinunciarvi. AdL, insomma, dovrà presentargli un progetto davvero convincente per far cadere ogni minima resistenza e dubbio.