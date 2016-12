Elkann "annuncia" altri colpi: "Vedrete Marotta, la prossima settimana..."

"Chi gestisce il calcio mercato molto bene è Marotta. Ha le idee chiare. Vediamo cosa combina la prossima settimana": John Elkann presidente di Fca non dice se si riferisce alla vendita da parte della Juve di Pogba o all'acquisto, evidentemente collegato, di una punta come Higuain o qualcun altro. "Pogba? Dovete chiedere a Marotta. Higuain? So che arriva Pjaca".



Elkann lascia intendere che i colpi non sono finiti. "E' un calcio mercato molto intenso e positivo - dice a margine della presentazione del bilancio sociale della fondazione Agnelli - e che conferma come la Juventus si stia rafforzando".

"Mirko Pjaca arriva", conferma Elkann a proposito della giovane stella croata della Dinamo Zagabria. Quanto all'acquisto di Dani Alves, arrivato a parametro zero dal Barcellona, da parte dei bianconeri "è molto positivo che una persona che ha vinto tutto voglia rimettersi in gioco e abbia scelto la Juventus per farlo. Questo è un grandissimo contributo che darà alla squadra".