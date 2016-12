El Shaarawy: "Roma grande occasione, son contento"

El Shaarawy, dunque, sarà il primo rinforzo per Spalletti. Particolarmente stimato dal tecnico giallorosso, il Faraone sarà uno dei punti fermi del tridente. Velocità e qualità al servizio della squadra, per ridare smalto a un reparto in difficoltà e aiutare Dzeko a ritrovare la via del gol. Martedì sono previste le visite mediche di rito e poi la firma. Ma ormai El Shaarawy è un giocatore delle Roma. "Mi sento pronto per la Roma. C'è poco da parlare e tanto da lavorare. Sono carico, molto motivato ed entusiasta - ha dichiarato l'attaccante - . E' un momento delicato per la Roma e spero di dare il mio contributo. Sono pronto per questa sfida".