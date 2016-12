El Shaarawy raggiunge le 15 presenze col Monaco, il riscatto è obbligatorio

JARDIM E' AVVISATOFinalmente qualche soddisfazione in più per El Shaarawy. Buona prestazione in Europa League per il faraone che ha disputato gli interi 90 minuti servendo anche l'assist per il gol vincente. Non è un momento facile per l'ex Milan che non sta trovando troppo spazio nell'undici di Jardim. Chissà che col riscatto e la buona prestazione contro il Qarabag non possano fargli cambiare idea.