El Shaarawy-Monaco, c’è aria di addio

Se dovessimo scommettere punteremmo sinceramente qualche euro sul divorzio , con un margine di rischio piuttosto limitato e buone possibilità anzi di riscuotere. Stiamo parlando del rapporto El Shaarawy-Monaco , giunto se non già al capolinea di certo comunque al momento di una necessaria pausa di riflessione. O, nello specifico, al momento di un incontro chiarificatore non più rimandabile . E' facile infatti immaginare come le parole del tecnico Jardim – “Stephan non ha il livello fisico per giocare tre partite di fila” - successive alla esclusione dalla lista dei convocati per la partita di Coppa di Lega francese con il Bordeaux e alla panchina in campionato con il Saint-Etienne , non siano state gradite dall'entourage dell'ex attaccante milanista e ancor più facilmente è logico attendersi ora una richiesta di chiarimenti.

Ecco perché, se non già entro Natale di certo prima dell'Epifania – prima cioè che il mercato di gennaio entri nel vivo – c'è da aspettarsi una visita di Manuel El Shaarawy – fratello/agente del giocatore – nel Principato. Questione di chiarezza e di fiducia: se ci sono le basi per continuare (ma le panchine non dettate da prestazioni insoddisfacenti ma da una gestione tecnica e umana da parte di Jardim quanto mai discutibile indirizzano verso l'ipotesi negativa) bene oppure si cambia.



Anche perché all'orizzonte, neppure troppo lontano, c'è l'Europeo e il ct Conte, che su El Shaarawy ha investito una buona dose di fiducia sinora ben ripagata ogni volta che Stephan è stato chiamato in causa, ha dichiarato che nelle convocazioni privilegerà chi gioca stabilmente nel proprio club. Ecco una ragione in più e niente affatto marginale per pretendere chiarezza.



E qui si inserisce un secondo capitolo: El Shaarawy è al Monaco in prestito oneroso dal Milan, con un riscatto destinato a scattare alle 25 presenze. Ora siamo a quota 23: mancano cioè due gettoni. Tuttavia, l'ipotesi di un ritorno in rossonero, qualora non venisse toccata la quota convenuta, pare molto difficile: con Bacca, Luiz Adriano, Niang, Cerci e il redivivo Balotelli, i margini per un reinserimento "garantito" in rossonero non ci sono. Sul terreno restano varie ipotesi – quella con la Lazio visto che si era parlato tempo fa di un interesse dei monegaschi per Keita – ma il tutto passerebbe comunque per un riscatto da parte del Monaco – la cifra in questione è pari a 15 milioni – che poi potrebbe gestire il cartellino del giocatore, cercando una soluzione che favorisca un attaccante di 23 anni che se supportato dal giusto clima di fiducia – la Nazionale di Conte insegna – può dare ancora molto.

Tutti temi che a Monaco si preparano a dover affrontare. Con il Milan che – in attesa sullo sfondo - corre il rischio di ritrovarsi in casa una punta fuori dai piani tattici di Mihajlovic. Comunque la si voglia vedere una matassa ingarbugliata che rischia di imprigionare e penalizzare in primis un giocatore che a conti fatti resta tuttora un patrimonio del nostro calcio.