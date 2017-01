EDER: "VIA A GENNAIO? NON SI SA MAI"

Eder, autore del terzo gol dell'Inter che ha chiuso la partita contro il Chievo, ha parlato del suo futuro in zona mista al termine del match: "Via a gennaio? Nel calcio non si sa mai, non è il mio obiettivo cambiare a gennaio ma adesso sono concentrato solo sull'Inter. Io mi sento bene, se la squadra va bene anche il singolo va bene. Abbiamo fatto cinque vittorie di fila e questo è importante. Siamo tornati, abbiamo grandi giocatori e adesso stiamo creando una squadra molto forte. Adesso testa al Bologna per fare bene in Coppa Italia".