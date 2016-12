Ecco chi è Vangioni, l'esterno che piace al Milan

Ventotto anni da compiere a maggio, argentino ma con passaporto italiano, Leonel Jesùs Vangioni è l'uomo nuovo per il mercato del Milan. In scadenza con il River Plate, con cui gioca dal 2013, è un esterno sinistro capace di giocare sia da terzino che da ala grazie alla sua grande rapidità e alle capacità di inserimento in fase offensiva. L'inserimento in zona gol è tra le sue caratteristiche principali, ma il piede educato gli permette anche di partecipare alla manovra e di servire assist preziosi con cross da fondo campo. Buon dribbling, gran tiro, è il classico esterno sudamericano più bravo dalla mediana in su che in fase difensiva dove, però, la sua velocità gli permette ottimi recuperi.