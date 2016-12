Dzeko vuole la Serie A, nel futuro c'è la Roma

14:29 - C'è la Serie A nel futuro di Edin Dzeko, i tabloid inglesi ne sono sicuri. Destinazione Roma e a rivelarlo sarebbe stato il connazionale e amico Miralem Pjanic: "Siamo amici - si legge nel virgolettato del Daily Star - e mi ha detto che gli piacerebbe giocare con me in Italia. La Roma lo sta seguendo molto da vicino". Quel che pare certo è che l'attaccante bosniaco a fine stagione farà le valigie dal Manchester City dopo quattro stagioni.

In principio fu il Milan, squadra per cui tifava da bambino, poi Juventus, Napoli e Inter in ordine sparso. Adesso l'approdo in Serie A di Edin Dzeko potrebbe invece tingersi di giallorosso dopo la brutta stagione con la maglia dei Citizens. Il bosniaco non ha trovato lo spazio da titolare che avrebbe gradito e i soli sei gol stagionali hanno incrinato definitivamente il rapporto con il club inglese. Quasi scontato l'addio a giugno.

Nel futuro c'è la Roma, secondo quanto raccolto dal Daily Star citando Miralem Pjanic: "Sarebbe bello un giorno giocare insieme sia in nazionale che in giallorosso" avrebbe dichiarato il fantasista di Garcia. Una doppia notizia, perché il nome di Pjanic è da mesi sulla cresta di diverse onde di mercato.