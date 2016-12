Dzeko alla Juventus? Si può, lo dice l'agente

15:10 - Ieri la notizia del Fenerbahce interessato a Edin Dzeko riportata dal "Daily Mail", oggi la puntuale smentita dell'agente del giocatore, Irfan Radzipegic, ai microfoni di "Fanatik". Il gigante bosniaco, che ha segnato soltanto quattro gol in questa stagione e presto si troverà anche la concorrenza di Wilfried Bony, si muoverà dal Manchester City solo per andare in un top club. Quale top club? La Juventus o l'Atletico Madrid.

Quest'anno Dzeko sta vivendo una stagione negativa, sia dal punto di vista del rendimento sia dal punto di vista dei minutaggio. Pellegrini, durante l'assenza del Kun Aguero, gli ha spesso preferito Jovetic o ha avanzato Silva da falso nueve. In più il Manchester City ha acquistato Bony dallo Swansea City, chiaro segnale per l'attaccante bosniaco visto che l'ivoriano (ancora impegnato in Coppa d'Africa) non è stato preso per far panchina.

Il suo procuratore ha parlato ai media turchi, facendo chiarezza sulla situazione del suo assistito, accostato recentemente al Fenerbahce: "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta dal Fenerbahçe, ma l'anno scorso il Galatasaray per volontà di Roberto Mancini lo ha chiesto in prestito dal Manchester City, poi non se ne fece nulla. Dzeko ha 28 anni e vuole giocare nelle squadre più prestigiose d'Europa. Non dovesse restare al Manchester City preferirebbe grandi club come Juventus o Atletico Madrid". Futuro in Serie A per Edin? Marotta intanto prende nota.