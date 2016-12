Dybala, Zamparini gioca al rialzo: scontro di cifre con la Juve

10:56 - L'offerta della Juventus per Dybala sarebbe di 25 milioni e non di 35 milioni come ha riferito il presidente del Palermo. Lo riporta Tuttosport, citando fonti vicine agli ambienti bianconeri. Zamparini, dunque, gioca al rialzo per massimizzare le entrate della cessione dell'argentino ed è già scontro di cifre con la Juve. Nel frattempo Dunga consiglia Oscar a Marotta: "Il gioiellino del Chelsea ha colpi alla Baggio".

I club interessati a Dybala non mancano e così Zamparini ha aperto l'asta per il gioiellino rosanero. L'obiettivo del numero uno del Palermo è quello di ripetere altre maxi-operazioni in uscita (vedi Cavani e Pastore), ma non sarà facile incassare i 40 milioni sbandierati più volte. La Juventus è in pole per l'attaccante del Palermo, ma in agguato c'è anche il Psg, che nei giorni scorsi ha convocato l'agente del giocatore per capire i margini della trattativa e sondare il terreno.



Nel frattempo il balletto delle cifre per lanciare messaggi al club sulle tracce di Dybala è già iniziato. Zamparini ha dichiarato pubblicamente di aver ricevuto un'offerta di 35 milioni dalla Juve, che prontamente, tramite canali non ufficiali, ha subito ridimensionato la cifra (25 milioni). Marotta non vuole appoggiare il "gioco" di Zamparini, a caccia di un'asta al rialzo per l'argentino. La battaglia dei numeri è iniziata. Ora resta da capire le reali intenzioni dei club in lizza.



Intanto da Dunga arriva un consiglio interessante per la Juventus. Il ct del Brasile non ha infatti usato giri di parole per sponsorizzare Oscar: "E' tecnico, legge benissimo le situazioni, vede l’ultimo passaggio e ha anche un bel tiro. E’ un trequartista moderno, versatile: rende da fantasista, ma si adatta bene anche da esterno, da seconda punta e da mezzala". "Diciamo che Oscar possiede dei colpi alla Roby Baggio, ma non è un 'dieci' classico - ha proseguito Dunga -. A dire la verità ricorda pure Allegri quando si inserisce da dietro, sfruttando i movimenti delle punte". Musica per le orecchie del tecnico bianconero.