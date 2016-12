Dybala, c'è anche l'offerta dell'Inter 

12:46 - L'Inter non ha ancora chiuso con Mauro Icardi per il rinnovo e sta andando all'assalto di Paulo Dybala. I nerazzurri hanno pronta l'offerta per il Palermo: 25 milioni di euro cash più i giovani promettenti Bardi e Crisetig. Ora si attende la risposta di Zamparini che valuta il gioiello argentino almeno 40 milioni e preferirebbe non ricevere in cambio contropartite tecniche. E' sfida con la Juve, la scelta del giocatore, che per il momento si è fermata a 32 milioni.

Per l'attacco Mancini ha messo in cima alla lista dei desideri proprio Dybala e questo non è un segreto. Anche perché nei giorni scorsi pure Ausilio è uscito allo scoperto. Ora qualcosa si sta muovendo e in casa Inter hanno perfezionato l'offerta da spedire in Sicilia. Soldi e due giovani promesse.

Un'operazione molto difficile e c'è da convincere pure l'attaccante che ha già detto sì alla Juventus comunicando la sua scelta a Zamparini e compagni, come rivelato dal collega di Premium Sport Angiolo Radice. I bianconeri in fortissimo vantaggio anche perché giocheranno la prossima Champions League. Mancini, invece, è pronto a proporgli un posto da titolare fisso, quello che difficilmente avrebbe in bianconero e un progetto per vincere lo scudetto.