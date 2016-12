Duello Sampdoria-Fiorentina per Muriel 

17:16 - Luis Muriel non sta vivendo certo il miglior momento della carriera, anche per via degli infortuni, ma Sampdoria e Fiorentina hanno messo gli occhi su di lui. Il colombiano è vicino alla rottura con l'Udinese e a gennaio è destinato alla partenza. I blucerchiati di Ferrero, che hanno ufficializzato Correa, lo stanno trattando per sostituire Gabbiadini. Mentre Montella lo sta valutando visto il recupero ancora lontano di Giuseppe Rossi.

I blucerchiati stanno trattando l'acquisto a titolo definitivo con i bianconeri, ma è già pronta l'alternativa: Taarabt. Il marocchino ex Milan ha espresso il desiderio di voler tornare in Italia e questo ha fatto interessare proprio la Samp che ha intenzione di raffozzarsi per continuare a volare in campionato.