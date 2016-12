Due colpi per le romane: ecco Kishna e Szczesny

Giornata importante per le romane in chiave mercato. Nella capitale sono arrivati infatti due rinforzi per la prossima stagione. Uno a testa. Sulla sponda biancoceleste Ricardo Kishna ha terminato le visite mediche ed è pronto per mettersi agli ordini di Pioli. Per quanto riguarda invece i giallorossi, a Fiumicino è sbarcato Wojciech Szczesny, nuovo portiere preso dall'Arsenal.