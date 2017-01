Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Orsino, intervistato da Milannews.it, conferma l'interesse dei calabresi per il difensore del Milan Rodrigo Ely: "Ne abbiamo parlato con il Milan, a noi piace, però in questo momento stiamo vedendo altre priorità, in altri ruoli. Confermo l’interesse per Ely, ci piace, vedremo cosa accadrà entro la fine del mercato".