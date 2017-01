Didier Drogba, dopo l'esperienza in Canada al Montreal Impact, è rimasto svincolato e sogna di tornare a Marsiglia. La pensano diversamente i tifosi dell'OM che, durante la partita con il Monaco, hanno mostrato uno striscione schierandosi contro il ritorno dell'ivoriano: “Drogba, smettila di dire che ami l’OM. Tu guadagni in un mese quello che noi non guadagneremmo neanche in una vita intera. Non fare il piagnone e torna in Cina”. A riportarlo è itasportpress.it.