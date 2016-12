Dortmund, Hummels si difende: "Non è detto che me ne vada"

La mossa del comunicato da parte della squadra di Tuchel non è stata fatta a caso: essendo il Borussia una società quotata in borsa, deve comunicare anzitempo al mercato le notizie che potrebbero influire sul valore delle azioni. Nel comunicato diramato la scorsa settimana il Dortmund specificava che Hummels ha chiesto di essere ceduto al Bayern, ma che la trattativa dipenderà sia dall'accordo economico tra le due società sia dal fatto che il Borussia trovi un adeguato sostituto.



C'è inoltre un precedente che spiega questa strategia: nel 2013 l'organo di vigilanza aprì un'indagine sul tardivo annuncio del trasferimento di Götze al Bayern, che diminuì del 3,9% il valore delle azioni, oltre ad un'accusa al club di aver rivelato la notizia dell'operazione di mercato due giorni dopo la Bild. Per evitare altri guai in questo senso, ecco l'annuncio ufficiale della società sulla decisione del suo capitano.



In realtà dietro c'è anche una strategia di mercato: il club ha messo sotto pressione Hummels, fischiato e criticato dai tifosi con uno striscione molto eloquente, invitandolo a non scendere in campo nella finale di Coppa di Germania che il 21 Maggio si contenderanno proprio Borussia e Bayern.



Trasferimento dunque tutt'altro che scontato, con il Dortmund che, secondo quanto riportato dall'ad Watzke, ha fatto sapere al club di Ancelotti di non voler scendere dalla richiesta di 38 milioni di euro per il cartellino del centrale campione del Mondo. Infine lo sfogo del diretto interessato, il quale ha smentito di aver già deciso il proprio futuro, ancora tutto in discussione. Di chi sarà la prossima mossa? Staremo a vedere.