DONNARUMMA-SUSO, "RINNOVI? VEDREMO"

"Vedremo, stiamo aspettando che finisca la questione del closing e poi faremo le nostre valutazioni, se dovessimo essere noi o l’eventuale cordata degli acquirenti": così il direttore sportivo del Milan, Rocco Maiorino, a proposito dei rinnovi di Donnarumma e Suso. "Donnarumma ha un contratto da professionista che scade nel 2018, c’è tutto il tempo per valutare, trattare e eventualmente rinnovare, che è la nostra priorità" ha aggiunto sottolineando le difficoltà di questa settimana. "I tifosi aspettano notizie per tranquillizzarsi? I tifosi si tranquillizzano con i risultati e noi giochiamo ogni partita per vincerla. Le nostre ambizioni sono quelle di tornare in Europa, poi se dovesse essere quella più bella la prenderemo però il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le gare".